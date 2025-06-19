Около 6 млн кв. м жилья построено в Москве с начала реализации программы реновации

С начала реализации программы реновации в столице возведено около 6 млн кв. м жилья. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на выступление на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Более чем за семь лет с начала реализации программы реновации город возвел в общей сложности около 6 млн кв. м жилья. Такой объем позволит предоставить новые квартиры москвичам примерно из 1,3 тыс. старых домов. Новые жилые комплексы расположены во всех округах столицы. В частности, в Восточном административном округе по программе реновации построили 63 дома, в Юго-Восточном – 56, а в Севером – 55 новостроек», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Подчеркивается, что помимо современных жилых комплексов по программе реновации создают комфортную городскую среду с благоустроенными и озелененными дворами.

Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого также цитирует пресс-служба, жилые комплексы по реновации построены в 89 районах столицы.

«Лидером по количеству возведенных по программе реновации домов стало Люблино – там появилось 17 новостроек. Квартиры передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой, поэтому москвичи могут не тратить время на дополнительный ремонт. Первые этажи в новостройках спроектировали нежилыми – там открываются аптеки, магазины, досуговые центры и другие объекты социально-бытового назначения», – добавил он.

Отмечается, что все жилые комплексы по программе реновации возводят с учетом безбарьерной среды. В ведомстве добавили, что широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек, а пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».