В Москве запустят третий маршрут регулярного речного транспорта

Новый регулярный речной маршрут "Новоспасский - ЗИЛ" запустят в Москве в пятницу, 20 июня. Об этом сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новый маршрут свяжет четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. На маршруте будет четыре новых причала: "Симоновский", "Торпедо", "Дербеневская набережная" и "Новоспасский". По словам мэра, парк речного транспорта должен пополниться 10 новыми электросудами.

"Завтра мэр Москвы - приглашаем вас (журналистов - прим. ТАСС) на это мероприятие, - запускает третий маршрут городских электрических судов. Будет замечательное, хорошее событие. И исходя из нашей транспортной стратегии [до 2030 года], <…> там огромный раздел про речной транспорт, и очень подробно написана вся наша программа развития маршрутов по Московской акватории", - сказал Ликсутов.

Он добавил, отвечая на вопрос ТАСС, что речные электросуда, которые будут собраны на строящейся в Нагатинском Затоне первой в Москве верфи, будут, в первую очередь, поставляться в города России.

"У нас огромный потенциал, огромный, я считаю, спрос на качественные, хорошие поездки по речной акватории. Поэтому уверен, что в первую очередь это будут российские компании и туристические, и транспортные, которые будут заинтересованы", - пояснил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что "у речного транспорта столицы только самое оптимистическое будущее".

"Мы уже говорили о том, что поездки на электрических судах, которые запустил мэр Москвы вместе с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], превысили все наши самые смелые ожидания: то есть количество пассажиров превысило почти в три раза то, что мы планировали. Это говорит о огромной востребованности речного транспорта города Москвы, тем более, что наши электрические суда - самые современные в мире по многим показателям, <…> одни из самых оптимальных по стоимости", - резюмировал заммэра.

Круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта был открыт 20 июня 2023 года при участии президента России Владимира Путина и мэра Москвы. В рамках первого этапа суда поехали от причала "Киевский" до остановки "Сердце столицы". Второй маршрут "ЗИЛ - Печатники" связал между собой районы юга и юго-востока столицы 29 сентября 2023 года. Позже на первом маршруте был добавлен причал "Краснопресненский парк", а на втором - три причала: "Нагатинский", "Затон Новинки" и "Коломенская набережная".

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематические зоны "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.