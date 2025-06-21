Собянин подвёл итоги Дней исторического и культурного наследия

В Москве за два месяца к акции "Дни исторического и культурного наследия" присоединились более 20 тысяч человек . Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, жителям и гостям столицы предлагают самые разнообразные экскурсии.

Впервые после реставрации можно увидеть усадьбу Бобринских на Малой Никитской улице. Всего же для посещения доступны 300 исторических зданий.

Среди них Дом Наркомфина на Новинском бульваре, гостиница "Пекин" на Большой Садовой. Свои двери открывают и диппредставительства иностранных государств.