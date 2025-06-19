ЦОДД рекомендовал использовать для поездок по Москве метро из-за дождя и сильного ветра

Жителям столицы и ее гостям до конца дня 19 июня для поездок по столице рекомендуется пользоваться метрополитеном из-за прогнозируемого дождя и ветра до 15 м/с. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: сегодня до конца дня в Москве прогнозируют сильный дождь с грозой и ветер – рекомендуем использовать метро для поездок. По прогнозам синоптиков, до сегодняшнего вечера в городе местами ожидаются дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также попросили водителей не оставлять автомобиль и не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций. В ведомстве добавили, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.