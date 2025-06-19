Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве

В столице установлен новый минимум атмосферного давления, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В 10:00 19 июня атмосферное давление в Москве, на ВДНХ, понизилось до 735,6 мм ртутного столба (980,5 гПа). А это значит, что в Москве установлен новый минимум атмосферного давления. Прежний, в 1978 году, составлял 980,7 гПа», – говорится в сообщении.

По словам синоптика, после 10:00 падение давления прекратилось, ожидается начало его роста.