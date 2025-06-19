Москва построила свыше 1140 социальных объектов с 2011 года

С 2011 года в Москве построили 1143 социальных объекта – зданий школ и детских садов, медучреждений, спортивных и культурных сооружений. Их возвели как за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, так и благодаря частным инвестициям. Об этом на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— В Москве большое внимание уделяют созданию социальной инфраструктуры. Объекты возводят за счет городского бюджета и средств инвесторов. Так, с 2011 года в Москве построили 1143 социальных объекта – 661 здание школ и детских садов, около 175 объектов здравоохранения, 225 спортивных и 82 объекта культуры. В частности, завершили строительство таких важных для столицы учреждений, как флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова, Ледовый дворец в Мневниковской пойме, а также открыли в Измайлове первый детский сад, построенный по модульной технологии, – отметил Владимир Ефимов.

Работа над развитием социальной инфраструктуры в городе продолжается. Совместными усилиями города и инвесторов только за прошлый год возвели 49 школ и детских садов, 17 спортивных и девять культурных объектов.

— За первые пять месяцев этого года девелоперы уже возвели более 10 социально значимых объектов. Например, в районе Покровское-Стрешнево инвестор построил школу на 825 мест площадью более 12 тысяч квадратных метров. На востоке Москвы девелопер построил многопрофильный медицинский центр в районе Косино-Ухтомский, а в ЮАО в районе Бирюлево Восточное за счет внебюджетных источников возвели физкультурно-оздоровительный комплекс площадью свыше семи тысяч квадратных метров, – добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Также с 2011 года в столице возвели такие значимые объекты, как флагманские центры Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городских клинических больниц имени В.В. Вересаева, № 15 имени О.М. Филатова и имени С.П. Боткина, Международный центр самбо, Центр бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники», Дворец спорта в Некрасовке, образовательный комплекс МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».