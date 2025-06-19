В Москве электробусы стали доступны уже на 210 маршрутах

В Москве на 210 маршрутах курсируют электробусы. С начала 2025 года экологичный транспорт появился еще на 32 направлениях, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

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Вице-мэр отметил, что москвичи первыми в России начинают использовать инновационный транспорт для поездок. Заказ города на создание новых моделей электробусов стимулирует развитие и локализацию важных технологий. В планах приобрести еще 700 электробусов для Москвы с поставкой в 2026–2027 годах, отметил Ликсутов.

Экологичный транспорт курсирует в Москве с 2018 года. Российская столица находится в числе мировых лидеров по развитию и использования электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов.

С 2022 года в город поставляется техника улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, увеличенный передний указатель маршрута и электрический отопитель. Запас хода транспортных средств вырос с 40–50 до 80 километров, при этом вес остался прежним.

В прошлом году на столичных улицах появились электробусы КамАЗ и ЛиАЗ в обновленном дизайне, а в 2025-м – машины нового поколения. Благодаря улучшенной планировке салона, увеличенной накопительной площадке и измененной конструкции дверей они стали еще более комфортными для пассажиров.

В салонах новых электробусов есть зарядки для телефонов, а названия ближайших остановок отображаются на медиаэкранах. Для маломобильных граждан оборудовали кнопку вызова водителя и откидную аппарель.

Согласно контракту, заключенному с ПАО "КамАЗ", в этом году ожидается поставка 400 электробусов нового поколения. Они создаются с учетом опыта эксплуатации прошлых моделей и отзывов пассажиров.

Замена автобуса на экологический транспорт снижает выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 60 тонн в год.

Благодаря этому с 2018 по 2024 год удалось избежать около 190 тысяч тонн выбросов углекислого газа в окружающую среду, выбросы загрязняющих веществ сократились на 930 тонн.

Электробусы обслуживают на 12 площадках ГУП "Мосгортранс", автопарк которого насчитывает уже свыше 2 350 машин. Работу 210 маршрутов обеспечивают более четырех тысяч водителей.

В прошлом году в парки "Мосгортранса" поступило свыше 800 электробусов КамАЗ и ЛиАЗ, в том числе 600 новых машин. В 2035 году планируется, что почти весь парк компании будет работать на электрической тяге.

Ранее на городские улицы вышли 12 электробусов нового поколения. Речь идет о маршрутах 384 и 384к, которые ездят от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро "ЦСКА". У новой модели более прочная конструкция, улучшенная технология сборки и стойкий к коррозии корпус.