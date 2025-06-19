На ВДНХ пройдет Международный день йоги

На ВДНХ 21 июня пройдет Международный день йоги в рамках проекта «Лето в Москве».Об этом в четверг, 19 июня, сообщил Комитет по туризму столицы.

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На территории Мичуринского сада стартует увлекательная культурная программа, включающая занятия йогой, мастер-классы и знакомство с традициями Индии. Гостей мероприятия ждут интересные активности с утра до вечера — с 09:00 до 19:00 часов. Откроет программу посол Индии в России Винай Кумар.

Под открытым московским небом около пятидесяти опытных наставников представят разнообразные комплексы упражнений, направленные на укрепление здоровья, восстановление после травм, снятие стресса и заботу о суставах. Особое внимание будет уделено молодым мамам, которым предложат адаптированные программы тренировок.

Также известный телеведущий Николай Дроздов выступит с лекцией о пользе регулярных занятий йогой для продления жизни и улучшения самочувствия, а австралийская певица Перукуа продемонстрирует искусство вокальной йоги, исполнив уникальные музыкальные произведения, способствующие расслаблению и восстановлению энергии.

Участие в фестивале абсолютно бесплатно, однако необходимо заранее зарегистрироваться через цифровой сервис Russpass, передает официальный портал мэра Москвы.

До этого главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников сообщил, что йога приносит пользу не только физическому, но и ментальному здоровью. Он добавил, что любая физическая активность полезна для организма.