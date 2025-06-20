В Пионерском пруду в Парке Горького специалисты разрешили купание

Эпидемиологи разрешили купание в Пионерском пруду на территории Парка Горького в Москве. Таким образом возможность купания есть в семи водоемах на территории города, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В 2025 году в перечень допущенных для организованного купания зон отдыха включен Пионерский пруд на территории Парка культуры и отдыха им. М. Горького", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после оборудования зоны отдыха в соответствии с санитарными правилами, всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха, после выполнения природоохранных мероприятий, позволивших обеспечить качество воды пруда в соответствии с гигиеническими нормативами, зона отдыха открыта для купания.

Ранее в столичном ведомстве сообщали, что озеро Белое, озеро Черное, Школьное озеро, Мещерское, Серебряный бор - 2, Серебряный бор - 3 открыты для купания. Зона отдыха Тропарево закрыта для купания, так как вода водоема не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.