Три автобусных маршрута изменятся в Зеленограде

Три автобусных маршрута скорректируют в Зеленограде с 21 июня. Транспорт поедет через особую экономическую зону "Технополис "Москва" в Алабушеве и соединит ее со станцией МЦД Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

© m24.ru

В частности, маршрут № 3 вместо Алабушевской улицы и участка Проектируемого проезда № 648 будет курсировать по улице Конструктора Лукина и проспекту Генерала Алексеева. По указанным улицам также поедет автобус № 24, а маршрут № 27 от Западной пойдет по Алабушевской улице и Проектируемому проезду № 648 до Алабушевского кладбища.

Как рассказал вице-мэр, благодаря изменениям транспортная доступность улучшится для более чем пяти тысяч работников "Технополиса "Москва".

Ранее в столице электробусы вышли на маршруты с263 и с216. Транспорт проходит около девяти станций метро и МЦК, а также охватывает пять районов: Арбат, Пресненский, Хамовники, Дорогомилово и Раменки. Всего будут курсировать шесть машин.