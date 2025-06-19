Фестиваль на воде «Две реки» пройдет в Москве

Грандиозный фестиваль «Две реки», организованный Департаментом спорта Москвы, пройдет 21 июня в акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Событие объединит крупнейшие соревнования по академической гребле с гонками восьмерок, двоек, одиночек, а также карнавальный SUP-заплыв и прогулки для всех желающих на стилизованных лодках «Викинг». Кроме того, гостей фестиваля ожидают зрелищные показательные выступления с трюками на гидрофлайбордах, заезды аквабайков и мотосерфов, скоростные болиды, спортивная рыбалка и мастер-классы.

На мероприятии предусмотрена и концертная часть: гости увидят выступления певцов Akmal', Вани Дмитриенко, Алсу, Севиль из группы Artik&Asti, представления от иммерсивных театров, выступление симфонического оркестра. Кроме того, на площадке близ ГЭС-2 состоятся танцевальные перформансы и открытые тренировки.