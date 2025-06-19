Более 21 млн раз пассажиры оплатили «Тройкой» проезд на Павелецком и Ярославском направлениях ж/д
Пассажиры оплатили проезд транспортной картой «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях железной дороги более 21 млн раз с мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Уже более двух лет единая транспортная карта работает на Павелецком и Ярославском направлениях железной дороги. За это время проезд по ней оплатили более 21 млн раз», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оплатить поездку можно с помощью билета «Кошелек» от Павелецкого вокзала до Домодедово, а также от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Фрязино и Монино.
«В мае 2023 года вместе с коллегами из ЦППК мы запустили возможность оплаты картой «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях железной дороги. За это время пассажиры оценили удобство единой транспортной карты. «Тройку» можно пополнять онлайн, оплата проезда по ней доступна на разных видах транспорта. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим развивать современную билетную систему в московской агломерации», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.