Более 21 млн раз пассажиры оплатили «Тройкой» проезд на Павелецком и Ярославском направлениях ж/д

Пассажиры оплатили проезд транспортной картой «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях железной дороги более 21 млн раз с мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Уже более двух лет единая транспортная карта работает на Павелецком и Ярославском направлениях железной дороги. За это время проезд по ней оплатили более 21 млн раз», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить поездку можно с помощью билета «Кошелек» от Павелецкого вокзала до Домодедово, а также от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Фрязино и Монино.