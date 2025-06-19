МЧС предупредило о сильном дожде и грозе в Москве до вечера

В столице в ближайший час с сохранением до 21:00 19 июня ожидается сильный дождь с грозой и усиление ветра до 15 м/с, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В ближайший час с сохранением до 21:00 19 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении.

В МЧС призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.