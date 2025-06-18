Москвичей пообещали не переселять в другие районы по реновации

Новый закон о требованиях к районам расселения при комплексном развитии территорий (КРТ) не повлияет на программу реновации в Москве — переселять ее участников в другие районы не будут. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

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Согласно новому закону, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь наделяются правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых многоквартирных домов для переселения граждан в рамках проектов КРТ. Однако в пресс-службе департамента заверили, что закон не влияет на реализацию программы реновации.

Права участников реновации защищены специальным законом о дополнительных гарантиях их жилищных и имущественных прав. Согласно этому закону, новое жилье предоставляется в том же районе Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, подлежащий реновации. Исключение составляют только Зеленоград и Новая Москва — там новое жилье могут предоставить в любом месте, но в границах того же административного округа.

Ранее была названа неочевидная польза реновации в Москве — оказалось, что она помогает бороться с изменениями климата. По словам главы департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, благодаря замене старого московского фонда удается сократить вредные выбросы, связанные с энергопотреблением, ведь при строительстве новых объектов применяются передовые и энергосберегающие технологии.