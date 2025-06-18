Город поддержит реконструкцию ледового дворца «Сокольники»

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства и ООО «Легенды хоккея-Сокольники» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по реконструкции ледового дворца «Сокольники».

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Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Анатолий Гарбузов.

— В рамках поручений Сергея Собянина город содействует реализации новых проектов, направленных на развитие индустрии спорта. В июле 2024 года была запущена программа по поддержке инвесторов, которые создают новые спортивные объекты. За 11 месяцев она позволила привлечь свыше 2 млрд рублей льготных кредитов для строительства 12 современных спортивных комплексов. Доступность кредитных средств для инвесторов оказывает существенное влияние на развитие спортивной инфраструктуры города. Процентная ставка по такого льготному кредиту составляет всего 3 процента, — рассказал Анатолий Гарбузов.

Соглашение, заключенное на полях ПМЭФ позволяет опережающими темпами реконструировать ледовый дворец, который сегодня служит центром притяжения талантливых спортсменов, и создать не менее 140 рабочих мест.

— Для реализации проекта реконструкции ледового дворца «Сокольники» общей площадью 18 тысяч квадратных метров и крытого тренировочного комплекса для размещения команды «Динамо» площадью 6,5 тысячи квадратных метров Фонд предоставит инвестору поддержку в виде компенсации части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту. Благодаря содействию МФППиП процентная ставка по такому кредиту составит 3 процента годовых, — рассказал генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев.

С июля 2024 года при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства инвесторы привлекают денежные средства по льготной ставке для строительства футбольных манежей, крытых катков и теннисных кортов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными спортивными залами и других объекты для занятий спортом и физической культурой.

— С помощью привлеченных средств будет полностью реконструирован крытый тренировочный комплекс, в котором смогут с комфортом тренироваться профессиональные спортсмены, а также любители. Москва получит еще один современный спортивный комплекс, отвечающий всем современным стандартам, — рассказала управляющая ЛД «Сокольники» Полина Кулева.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляется необходимая сумма.