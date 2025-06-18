Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра.

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Согласно данным синоптиков, в течение трех дней — со среды, 18 июня, по пятницу, 20 июня, включительно — выпадет две трети месячной нормы осадков. Местами возможна гроза, сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — отметил Петр Бирюков.

Заранее были проведены проверки системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены бригады и оборудование Мосводостока. Дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.

В городе также принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

Петр Бирюков призвал москвичей быть внимательными в непогоду, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.