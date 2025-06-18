Назван срок возвращения солнечной погоды в Москву

Солнечная погода полноценно вернется в Москву только в начале июля. Такой срок назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Синоптик отметил, что температура воздуха ненадолго повысится в начале следующей недели, которая начнется с 23 июня. Затем в городе снова похолодает до плюс 14-17 градусов.

«Солнце вернется в столицу в начале июля, на рубеже 3-5 июля. Солнце, конечно, появится раньше, и температура повысится до плюс 22-23 градусов», — уточнил Шувалов и добавил, что это тепло не продержится долго, и конец июня будет прохладным. Полноценно потеплеет лишь в начале второго летнего месяца.

До этого синоптик спрогнозировал, что летняя погода вернется в столицу не раньше конца июня. До конца месяца осадки будут обильными, а температура будет держаться ниже нормы на 1-3 градуса. В целом воздух прогреется не выше плюс 17-19 градусов.