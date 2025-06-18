Синоптик Леус предупредил москвичей об очень низком атмосферном давлении

Столбики барометров в столичном регионе в среду и четверг, 18 и 19 июня, опустятся до 734 миллиметров ртутного столба что, на 12–14 единиц ниже нормы и близко к суточным рекордам низкого атмосферного давления этих дней.

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Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Следите за своим самочувствием и берегите себя! — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям также сообщили, что 18 июня Москва столкнется с неблагоприятными погодными условиями. Так, в отдельных районах города возможны сильные дожди, сопровождающиеся грозой и усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также уточнил, что пасмурная погода ожидается в городе в течение всей текущей рабочей недели.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подтвердил , что 19 июня и до конца недели в Москве ожидается «скучновато-осенняя» погода. При этом после периода прохлады в Москве и области ожидается волна потепления. Однако высокие температуры в столичном регионе задержатся ненадолго. Подробнее о том, как будет меняться погода в течение предстоящей недели, «Вечерней Москве» рассказал синоптик Ильин.