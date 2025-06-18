Детенышу западной равнинной гориллы в Московском зоопарке выбрали имя

Москвичи выбрали имя для нового обитателя Московского зоопарка — детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы. Своим мнением поделились более 216 тысяч человек.

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По результатам голосования юного самца решили назвать Квито — за это имя отдали 35 процентов голосов. Квито — название города в Анголе, в стране, где сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл.

Имени Зубери (на языке суахили означает «сильный» или «могучий») отдали предпочтение 25 процентов «активных граждан». На третьем месте по популярности оказалось имя Куанго, отсылающее к названию реки в бассейне Конго. Там также обитают эти редкие приматы. Данный вариант выбрали 18 процентов горожан.

Детеныш гориллы появился на свет в начале февраля. Он все время находится на руках у мамы, которая порой позволяет другим членам семьи подойти и познакомиться с ним. Посетители Московского зоопарка могут понаблюдать за юным самцом в павильоне «Приматы».

Голосование подготовили столичный Департамент культуры и проект «Активный гражданин». Его пользователи уже выбрали имена для многих животных, включая папуанского калао Птаха, малайских медвежат Машу, Лучика и Звездочку, альпака Зефира, гиену Акелу, панду Катюшу и тигра Амура.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

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