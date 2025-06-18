Ливень с грозой ожидается в столице

В ближайшее время и до конца 18 июня в Москве местами ожидается ливневый дождь с грозой. При грозе ветер усилится, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

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Горожан просят быть осторожными на улице, не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: +7 495 637⁠-31⁠-01.

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