К московским автомобилистам обратились с предупреждением из-за грозы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов о сильном дожде и грозе 18 июня и попросил соблюдать скоростной режим и дистанцию. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

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По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой и ветер до 15 м/с ожидаются в столице России до конца среды. Водителям рекомендовали не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

В ведомстве отметили, что это сделает поездку безопасной и комфортной для всех участников движения. Там добавили, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля.

Ранее стало известно, как некоторые москвичи развлекаются в пробках. В сети появилось соответствующее видео.