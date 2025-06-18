Собянин: В Единый реестр культурного наследия Москвы внесено 50 объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о включении объектов в Единый реестр культурного наследия столицы.

«Продолжаем работать над сохранением исторической памяти нашего города. В Единый реестр культурного наследия Москвы внесено 50 объектов», – написал Собянин.

Он уточнил, что среди них здания, с которыми связаны судьбы известных людей и знаковые события: «Кокоревское подворье» на Софийской набережной; здание театра «Эрмитаж»; доходный дом Красногоровой.