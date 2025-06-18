В Москве обустроят удобный подъезд к 35 домам по программе реновации

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году обустроят удобные подъездные дороги к 35 домам по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— Запланированы работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 35 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке появятся десять таких дорог, в Южном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах — по пять, в Юго-Западном и Северном — по три, две — в Западном и по одной — в Северо-Восточном округе и Зеленограде. Работы уже ведутся на 16 объектах, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов по программе реновации идет не только на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки, но и на месте сноса ранее расселенных домов.

— Спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство подъездных дорог помогает решить этот вопрос, впоследствии они включаются в транспортную систему районов. Все объекты имеют свою конфигурацию, у них разная ширина проезжей части и тротуаров, — рассказал Петр Бирюков.

Всего построят около 10 километров дорог общей площадью почти 63 тысячи квадратных метров при ширине проезжей части шесть метров. Ширина новых тротуаров будет в среднем 1,2 метра, их общая протяженность составит порядка 23 километров, площадь — около 27 тысяч «квадратов».

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности — хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установят почти 230 фонарей с энергоэффективными светильниками. Воздушные линии перенесут в кабельную канализацию.

В рамках проектов планируется разбить почти 60 тысяч квадратных метров газона и высадить дополнительные зеленые насаждения.