Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

В Москве началась проходка правого тоннеля Бирюлевской линии между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Она стала первым этапом масштабного и сложного инженерного проекта по строительству новой ветки московского метрополитена. Об этом в среду, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Линия будет состоять из 10 станций общей протяженностью 22 километра. Первые три станции — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» — уже начали строить.

— В ближайшие месяцы приступят к сооружению левого тоннеля между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Завершить строительство обоих тоннелей предполагается весной 2026 года, — рассказал Собянин.

Бирюлевскую линию будут запускать поэтапно: сначала откроется участок «ЗИЛ — Курьяново» с четырьмя станциями, строительство которого запланировано на 2028 год, а в 2030 году москвичи получат доступ к участку «Курьяново — Бирюлево» с остальными шестью станциями.

Сначала обслуживанием поездов новой ветки будет заниматься электродепо «Южное», с 2030 года — «Бирюлевское», передает Telegram-канал мэра Москвы.

14 июня Сергей Собянин сообщил, что между Московским центральным кольцом (МЦК) и метро на станции «Ботанический сад» появится удобная пересадка. Он уточнил, что по рабочим дням москвичи ежедневно совершают здесь свыше 28 тысяч поездок, поэтому власти столицы приняли решение о возведении второго вестибюля МЦК со спуском в подземный терминал, интегрированный в метро.