В Москве выпало 33% от месячной нормы осадков

Порядка 25 мм или 33% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы 17 июня, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"Сегодня с 15 до 18 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпал 1 мм осадков, на Балчуге - 0 мм, Тушино - 3 мм, а вот в Бутово - 25 мм или 33% от всего месячного объема небесной влаги", - говорится в сообщении.

По словам синоптика, больше всего осадков в Подмосковье выпало в Михнево - 44% от месячной нормы или 29 мм. В Михайловском - 12 мм, Можайске, Наро Фоминске, Кашире и Шаховской - по 10 мм, Толстопальцево и Немчиновке - 9 мм, Волоколамске и Долгопрудном - 8 мм.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что настоящее похолодание придет в столицу в четверг, 19 июня. В этот день на восток европейской территории страны с севера свалится глубокий циклон, который по своей западной периферии принесет в Москву обширные поля наполненных влагой облаков и холодные воздушные массы.