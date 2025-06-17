Москвичам рассказали, когда ждать пика холода

Пик холодной волны в Москве придется на пятницу, 20 июня. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что столбик термометра начнет ползти вниз в Москве уже 19 июня.

«Но пик холодной волны придется на пятницу — к утру в регионе похолодает до плюс 10-12 градусов, а днем плюс 16-18 градусов — таким образом, среднесуточная температура воздуха составит около плюс 14 градусов при норме в 18. Добавят погоде дискомфорта кратковременные дожди, порывистый ветер северных румбов и низкое атмосферное давления, которое окажется на 14-16 единиц ниже нормы», — рассказал Леус.

Синоптик добавил, что 21 июня влияние циклон ослабеет, а 22 июня существует вероятность небольших осадков с дневной температурой до плюс 20 градусов.

По словам Леуса, возвращение температуры в Москве в климатическое русло ожидается в середине следующей недели, однако тепло снова будет непродолжительным.