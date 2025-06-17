Городские службы ликвидируют последствия непогоды

До конца дня ожидается гроза с дождем, порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.

Днем 17 июня в отдельных районах столицы идет сильный дождь. Наибольшее количество осадков выпало на юге города. По прогнозам синоптиков, до конца дня ожидается гроза с дождем, порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток». Городские службы оперативно реагируют на поступающие заявки.

Жителей и гостей столицы просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: +7 495 637-31-01.