Департамент природопользования назвал причину нашествия пчел в ТиНАО

Пчелы облепили дерево в ТиНАО из-за роения, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Известно, что перед роением семья подыскивает себе новое место жительства. Этим занимаются «пчелы-разведчики», которые, найдя новое место, дупло, расщелину в дереве, способны его подготовить, почистить. Вылетающие разгоряченные пчелы, задерживаясь на некоторое время недалеко от улья – на деревьях, выступах и даже на земле, – остывая, поджидают других соплеменниц, окончательно группируются в новую семью.

Собравшись через некоторое время, рой, как одно уже единое целое, медленно снимается и улетает в новое жилище.

Специалисты полагают, что в это время происходит окончательное считывание информации с танцев «пчел-разведчиц», – рассказали в пресс-службе.

В департаменте призвали не приближаться к рою пчел, отметив, что это временная остановка в поисках нового, более безопасного места для гнездования, и дерево, на котором остановились пчелы, не пострадает от их присутствия.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пчелы облепили дерево в жилом комплексе «Эко Бунино» в ТиНАО. На опубликованном видео огромный рой пчел активно двигается по дереву и летает вокруг него.