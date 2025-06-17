Выставка «Петр Первый: рождение морской державы» открылась в «Коломенском»

Новая крупная выставка «Петр Первый: рождение морской державы», объединившая подлинные экспонаты, художественно-воссозданные интерьеры, мультимедийный блок и интерактивную зону для детей, открылась в Домике Петра I в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом во вторник, 17 июня, сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

© Вечерняя Москва

По словам главы ведомства, обновленная экспозиция музея включает свыше сотни предметов XVII–XIX веков, в том числе металлическую посуду и книги, переведенные по заказу императора. Так, жители и гости города могут увидеть трактаты по морскому делу, навигации и судостроению. Кроме того, одними из ключевых экспонатов выставки стали модель галеры «Двина» 1721 года, которая вошла в состав Балтийского флота, и образцы утвари.

— Переосмысление исторического пространства — это важная задача для городской культурной политики. В Домике Петра I сегодня можно не только увидеть артефакты эпохи, но и прочувствовать масштаб преобразований, с которых началась история России как морской державы, — отметил Фурсин.

Посетители Домика оказываются в художественно-воссозданных интерьерах: столовой, кабинете, почивальне, а также в чуланце и комнате денщика. Мультимедийный раздел в то же время подробно рассказывает о перемещениях этого архитектурного памятника и его судьбе в XX веке, а юным зрителям предложен отдельный интерактивный модуль.

О завершении реставрационных работ в Домике сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, этот объект является единственным в столице мемориальным музеем, который посвящен императору.