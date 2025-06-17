Около станции «Теплый Стан» появятся новые тротуары и наземные переходы

Реализация проекта планировки позволит улучшить транспортное обслуживание территории комплексного развития, ограниченной Профсоюзной, Голубинской улицами и МКАД.

Утвержден проект планировки улично-дорожной сети вблизи станции метро «Теплый Стан». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Согласно проекту, реорганизуют свыше трех километров дорог, построят Проектируемые проезды № 1226 (от улицы Михаила Грешилова до Проектируемого проезда № 5408) и 1229. Кроме того, реконструируют Проектируемые проезды № 1224 и 5408, участки улиц Профсоюзной, Михаила Грешилова (от Новоясеневского проспекта до Проектируемого проезда № 1226 в направлении Голубинской улицы).

Для пассажиров наземного городского транспорта установят современные остановочные павильоны. Для пешеходов обустроят дополнительные тротуары и наземные переходы, для велосипедистов — велодорожки.

Реализация проекта планировки позволит улучшить транспортное обслуживание территории комплексного развития, ограниченной Профсоюзной, Голубинской улицами и МКАД.