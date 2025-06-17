Первый московский небоскреб будет отреставрирован

Первый в Москве небоскреб, знаменитый дом Моссельпрома - в ожидании реставрации. Ему больше 100 лет, и за это время серьезный капитальный ремонт фактически никогда не проводился. Жильцы с тревогой смотрят на свои балконы и давно уже на них не выходят - они в аварийном состоянии. В подъездах - трещины на стенах и потолках.

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У дома Моссельпрома богатая история. И строился он не без проблем. Еще до революции купец Александр Титов задумал возвести на этом месте доходный дом в семь этажей. Архитектором стал Николай Струков.

"Уже практически достроенный корпус весной 1913 года обрушился. Обрушился он не весь, но тем не менее стена, которая обвалилась, понаделала здесь шума - в соседних домах выбило стёкла, кроме того, улицы были засыпаны строительным мусором", - рассказывает Александра Гурьянова, искусствовед, экскурсовод.

Чудом обошлось без жертв. Купца Титова в результате оштрафовали на сто рублей, архитектора Струкова посадили на шесть недель под арест. А дом фактически достроили лишь к середине двадцатых годов прошлого века, уже при советской власти. И специально для объединения Моссельпром. Внизу - склад, наверху - квартиры. Тогда-то благодаря эффектной угловой башне в одиннадцать этажей здание и стало первым московским небоскребом. И одним из символов столицы благодаря слогану Маяковского "Нигде, кроме как в Моссельпроме!" и ярким рекламным изображениям, созданным Родченко и Степановой.

"Интересно, что все эти изображения были нанесены фактически на голую кирпичную стену. То есть не на оштукатуренную, как сейчас, после конца реставрации девяностых годов, а на кирпичную. Тем не менее они прекрасно просматривались, они прекрасно прочитывались", - продолжает Гурьянова.

Эти надписи были закрашены в 30-е годы прошлого века, к концу двадцатого столетия их нанесли снова. И сейчас перед реставраторами, конечно, будет стоять вопрос - как и в каком цвете восстанавливать фасад?

"Здесь будет выполнен метод послойного зондажа, когда мы доберемся до исторического цвета фасада. И фасад будет возвращен в его исторический облик", - отметил Никита Тушев, ведущий инженер управления по работе с объектами культурного наследия фонда капитального ремонта.

Проект капитального ремонта и реставрации знаменитого дома сейчас готовится. Проводятся работы по обследованию здания.

"Проводятся они при помощи 3D-сканирования, чтобы потом сделать визуальную 3D-модель. И потом уже эту модель пустят в работу, определив, какие дефекты и в каком объеме имеет здание. После проектирования специалисты фонда капитального ремонта приступят непосредственно к самим работам", - рассказал Даниил Лосин, главный эксперт фонда капитального ремонта.

Уже известно - работы коснутся инженерных систем, кровли, подъездов. А особое внимание будут уделять декору, историческим деталям, сохранившимся с двадцатых годов прошлого века.