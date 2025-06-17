В Москве до конца года обновят дорожное покрытие более 700 улиц
До конца этого года новое дорожное покрытие получат более 700 столичных улиц. Среди них есть вылетные магистрали, например, Профсоюзная улица, Волгоградский проспект, Варшавское и Щелковского шоссе. Основная работа идет за пределами центра города. Рассказываем подробности.
Самые крупные работы идут на вылетных магистралях, здесь не просто меняют дорожное полотно, но и капитально ремонтируют слои дорожной подушки, а также благоустраивают прилегающие территории. Такие работы идут на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября, где в общей сложности заменят покрытие на площади протяженностью 12,5 км, столько же полотна обновят на Волгоградском проспекте с Марксистской улицей и на Щелковском шоссе.
Без капитального ремонта меняют асфальтовое покрытие на Варшавском шоссе от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры. В общей сложности тут заменят более 750 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Еще более 700 тысяч квадратов асфальта заменят на 16 участках Третьего транспортного кольца. Сейчас ремонт идет на внутренней и внешней сторонах магистрали от Звенигородского шоссе до Беговой улицы, на обеих сторонах ТТК от Комсомольского проспекта до Бережковского моста, путепроводе Волгоградский-Угрешский и в Гагаринском тоннеле.
В ремонте и Киевское шоссе от пересечения со МКАД до 41-го километра в обоих направлениях. Здесь укладывают свыше 900 тысяч квадратных метров нового асфальта. Работы идут и на Московской кольцевой автодороге. На 25 участках трассы меняют около миллиона квадратных метров асфальта. Наиболее крупные участки, где идет ремонт, - это транспортная развязка "Варшавская", внешнее кольцо с 10-го по 13-й километры и с 92-го по 95-й километр.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, ремонтные работы идут и на дорогах в центре города. Постепенно обновляют дорожное покрытие на Садовом кольце. Работы уже идут на Новинском, Смоленском и Зубовском бульварах, на пересечении с 1-й Тверской-Ямской улицей на улицах Земляной Вал, Садовой-Каретной, скоро начнутся на Садовой-Спасской, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других.
"Основная причина ремонта дорожного полотна - возникновение колейности на дороге, образовывается она из-за интенсивного автомобильного движения, - сообщает Петр Бирюков. - При этом колейность на дороге может негативно повлиять на безопасность дорожного движения".
Он отметил, что дорожные специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, в том числе с помощью дорожной лаборатории, следят за истечением гарантийного срока. Обычно для крупных магистралей с интенсивным трафиком движения он составляет четыре года.
Чтобы заранее предупредить о начале работ, сначала выставляют знаки ремонтных работ. А сами работы проводят преимущественно в ночное время, когда трафик движения незначителен. Для транспорта закрывают одну-две полосы, оставляя пространство для проезда. При этом ремонт идет в несколько этапов. Сначала на участке срезают верхний слой покрытия, затем поверхность очищают. Перед укладкой нового дорожного слоя проводят обработку битумной эмульсией, в местах стыков укладывают битумную ленту. После "застилают" новый слой дорожного полотна и уплотняют его с помощью катков.
Интересно, что столица не закупает дорожные смеси для ремонта, а производит их на своих предприятиях. На эти цели работает 10 заводов, их мощностей хватает на все потребности мегаполиса.
Кстати, к началу лета уже обновили асфальт на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, отремонтировали участки дороги на Ленинградском шоссе.