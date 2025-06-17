Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию Парада Победы

Музей Победы 24 июня представит онлайн-программу, посвященную 80-й годовщине Парада Победы, пользователям будет доступна мультимедийная выставка, цифровая экскурсия, историческая передача и кинохроника события в цвете и черно-белой съемке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Новая мультимедийная выставка Музея Победы подробно расскажет о подготовке Парада Победы – о предложениях Генерального штаба по проведению этого знаменательного события, о приказаниях Сталина. Пользователи узнают, как проходил парад, какие изменения пришлось вносить перед началом, сколько человек и единиц боевой техники участвовали в нем, а также как прошел заключительный торжественный салют. Интерактивный проект сопровождается цифровой экскурсией», – рассказали в пресс-службе.

В музее добавили, что на сайте также можно будет посмотреть запись Парада Победы на Красной площади 1945 года, подготовленную студией документальных фильмов.

Короткометражный фильм изготовлен в цвете, что было редкостью для отечественной кинопродукции 1940-х годов, отметили в учреждении. Как уточняется, для съемок Парада Победы в Москве собрали лучших кинооператоров фронтовых киногрупп, монтаж и озвучивание производились в Берлине.

Программа будет доступна на сайте Музея Победы.