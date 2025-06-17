Более 700 деревьев высадили на набережных Яузы в рамках озеленения

На благоустроенных набережных реки Яузы в Москве завершена масштабная высадка деревьев: специалисты комплекса городского хозяйства столицы посадили более 700 крупномерных деревьев, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Какие деревья высадили на Яузе

На обновленных участках набережной появились клёны, яблони, дубы и вязы высотой от 2 до 6 метров. Все растения были предварительно выращены в специализированных питомниках и адаптированы к городским условиям — загрязнённому воздуху, перепадам температур и плотной застройке.

Как проходит озеленение набережных Москвы

Деревья высаживают во вскопанные и специально подготовленные посадочные ямы, в которых используется плодородный грунт и дренажный слой. Это обеспечивает защиту корней от гниения и способствует нормальному воздухообмену. Такой подход гарантирует приживаемость растений и долгий срок их жизни.

Зачем нужно озеленение городских территорий

Зеленые насаждения выполняют сразу несколько функций:

улучшают качество воздуха, снижают уровень шума, защищают от пыли, создают тень и естественную прохладу летом, формируют приятную визуальную среду для жителей и туристов.

Озеленение — ключевой этап всех проектов по благоустройству Москвы, особенно вблизи водоёмов и прогулочных зон, таких как набережные Яузы.

Высадка деревьев на Яузе — часть программы создания комфортной и экологичной городской среды в Москве, направленной на улучшение качества жизни горожан.