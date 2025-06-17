На станции Перерва МЦД-2 начались работы по реконструкции

Проект предусматривает комплексное обновление пассажирской инфраструктуры.

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В столице приступили к масштабной реконструкции станции Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Здесь создадут современный и удобный вокзал, интегрированный в городскую среду. Работы ведет ОАО «РЖД» совместно с командой Правительства Москвы.

«Сейчас станцией пользуются 4,1 тысячи пассажиров ежедневно. Наша цель — привести инфраструктуру к единым высоким стандартам московского транспорта, обеспечить горожан качественным сервисом на всем маршруте поездки. Уже сейчас над этим трудится команда лучших специалистов. Мы продолжаем масштабную работу по комплексному обновлению станций МЦД по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сейчас на территории станции Перерва начались подготовительные работы, включающие организацию строительного городка и переустройство инженерных коммуникаций.

Станции МЦД модернизируют в рамках комплексного развития транспортной системы и городской инфраструктуры. Проект реконструкции станции Перерва МЦД-2 направлен на создание комфортной инфраструктуры, соответствующей высоким стандартам московского транспорта, а также на улучшение качества городской среды и трансформацию территории вокруг нее.

Проект реконструкции станции предусматривает комплексное обновление пассажирской инфраструктуры. Здесь возведут два новых павильона с выходами на Иловайскую и Шоссейную улицы. Над железнодорожными путями появится безопасный крытый пешеходный переход протяженностью около 300 метров, который обеспечит комфортную связь между районами Марьино и Печатники в любую погоду.

Значительным изменением станет замена существующих береговых платформ на одну островную, оборудованную защитным навесом по всей длине. Входы и выходы оснастят эскалаторами, а для маломобильных граждан установят лифты. В павильонах разместят билетные кассы, терминалы и санитарные комнаты. После завершения работ общая площадь станции составит 5,5 тысячи квадратных метров.

Станция Перерва была открыта в 1894 году. Ей дали название расположенного здесь селения, известного с XVI века. Рядом находится одноименное моторвагонное депо, которому более 87 лет. Здесь осматривают и ремонтируют электроподвижной состав МЦД.

Сегодня Перерва связывает три района — Марьино, Люблино и Печатники, в которых проживают более полумиллиона горожан. Вокруг станции активно развивается застройка: появляются новые жилые микрорайоны и инфраструктура. С 2019 года количество горожан, проживающих рядом, выросло на более чем 30 тысяч человек.

При проектировании московского городского вокзала Перерва МЦД-2 брался в расчет запас пропускной способности на долгие годы вперед с учетом интенсивной застройки территорий вокруг него.

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