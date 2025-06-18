«Активные граждане» оценят площадки фестиваля «Театральный бульвар»

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование, в котором жители оценят работу площадок Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар». Среди них пространства на Покровском, Цветном, Чистопрудном бульварах и в парке Политехнического музея.

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Городские улицы и бульвары второй год подряд становятся местом для выступлений под открытым небом участников «Театрального бульвара», который проходит в столице в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». Этот сезон дарит жителям и туристам еще больше ярких впечатлений: на 12 площадках пройдет свыше 600 спектаклей разных жанров — от классики до смелых перформансов.

От драмы до цирковых представлений

Все лето театральные труппы из России, Китая, Мексики и других стран будут радовать гостей классическими постановками и удивлять смелыми творческими экспериментами. Так, фантазийное пространство на Цветном бульваре погрузит зрителей в беззаботное детство. Здесь можно восхищаться мастерством артистов на ходулях, смеяться вместе с талантливыми клоунами, а еще смотреть спектакли с гигантскими куклами или участвовать в иммерсивных постановках.

Участникам голосования также предстоит оценить полюбившееся пространство амфитеатра на Покровском бульваре. Он стал сценой для драматических постановок, мюзиклов и оперетты. Здесь зрители могут встретиться с зарубежными коллективами, московскими и региональными театрами, а также актерами и режиссерами театра и кино.

Пространство в парке Политехнического музея стало новой точкой притяжения зрителей. В удобном пространстве амфитеатра представляют свои спектакли студенческие коллективы ведущих творческих вузов России, а также московские и региональные театры.

Сцена на Чистопрудном бульваре отличается от сцен на Покровском бульваре и в парке Политехнического музея. По словам Алины Паженцевой, ассистента продюсера сцены, ее основное отличие — отсутствие амфитеатра и камерный формат. Артисты кукольных и моноспектаклей выступают максимально близко к публике, еще больше погружая и вовлекая гостей в творческий процесс. Кроме того, здесь проходят лекции, посвященные легендам московских театров, встречи со звездами театра и кино и другие события.

Еще больше информации о мероприятиях можно найти на сайте фестиваля «Театральный бульвар» и странице проекта «Лето в Москве». Многие представления можно посетить бесплатно.

Голосование подготовил проект «Активный гражданин» совместно со столичными Департаментом культуры и Комитетом по туризму. Принять в нем участие могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуют от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Проект развивает столичный Департамент информационных технологий совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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