Сергунина анонсировала фестиваль искусств на ВДНХ

С 23 по 27 июля на ВДНХ состоится восьмой Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который соберет творческие коллективы и проекты артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также Китая, Индии, Турции, Египта и других стран. Об этом во вторник, 17 июня, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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По ее словам, мероприятия фестиваля развернутся на десяти локациях, включая Главную аллею, площадь у фонтана «Дружба народов», павильон «Рабочий и колхозница» и музей славянской письменности «Слово».

— На разных площадках выставки горожан и туристов ждут уличные спектакли и танцевальные выступления, перформансы и концерты. Со сцен прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Фридерика Шопена и других знаменитых композиторов, — рассказала Сергунина.

23 июля в Зеленом театре будет представлен спектакль, созданный турецким коллективом по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».

25 июля на этой площадке пройдет проект «Ночь одноактных балетов», где школы танцев из Египта и Кубы продемонстрируют свои современные хореографические постановки. Кроме того, в этот же день на главной сцене фестиваля состоится оперная постановка, которая познакомит зрителей с культурой Китая и традициями провинции Гуанси.

Завершится фестиваль 27 июля концертом классической музыки на той же главной сцене, где прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна.

Также в столице прошел гала-концерт III Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье».