Роспотребнадзор разрешил купаться в шести зонах отдыха в Москве

В Москве разрешено купаться в шести зонах отдыха, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«По состоянию на 11 июня из 14 принято в эксплуатацию шесть зон отдыха с купанием: озеро Белое (ВАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), «Мещерское» (ЗАО), «Серебряный бор-2» (СЗАО), «Серебряный бор-3» (СЗАО)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО) закрыта для купания, так как вода водоема не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Еще четыре зоны отдыха – «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (САО) – в настоящее время открыты для посетителей без права купания из-за несоответствия качества воды водоемов и песка. Там установлены соответствующие знаки.

«После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет разрешено. Информация будет оперативно размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Москве», – пояснили в ведомстве.

Также планируется к открытию новая зона отдыха с купанием «Пионерский пруд» на территории парка Парка Горького, добавили в Роспотребнадзоре.