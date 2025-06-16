Синоптик Шувалов: температура в Москве опустится до +15 °C

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что температура в Москве опустится до +15 °C к среде.

По его словам, которые приводит «Радио 1», это связано со сменой воздушных масс.

«Сегодня и завтра у нас гребень высокого давления, и хорошая продолжительная 48-часовая пауза в дождях. Температура приободрится и станет до +23, +24 °C. Но, к сожалению. В среду начнёт холодать, и температура к пятнице-субботе опустится до +15...+17 °C », — сказал метеоролог.

В свою очередь, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью изданию «Подмосковье сегодня» отметил, что в Москве и области с 17 по 20 июня ожидаются дожди и облачность.

Он подчеркнул, что в ночные часы температура составит +13…+15 °C в Москве и +10…+15 °C по области. Днём ожидается +20…+22 °C в столице и +17…+22 °C в Подмосковье. Ветер ночью будет переменным, 2-7 м/с, днём — западного направления, 5-10 м/с.

При этом в пятницу, 20 июня, ожидается дальнейшее снижение температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о погоде в столице в ближайшие выходные.