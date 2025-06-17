Иностранные режиссеры побывали в кинопарке «Москино» и на Киностудии Горького

Визит прошел в рамках медиафорума молодых журналистов «Диалог культур».

На XIX Международном медиафоруме молодых журналистов «Диалог культур», который прошел в Москве в мае, собрались представители 20 стран. Блогеры, журналисты, режиссеры, продюсеры, операторы и корреспонденты посетили площадки московского кинокластера. Они отметили меры поддержки, которые введены Правительством Москвы для иностранных кинопроизводителей, для привлечения их в столицу, в том числе систему рибейтов — компенсации части затрат на съемки.

Гости побывали на главных площадках кинопарка «Москино», среди которых «Центр Москвы», «Ковбойский городок», «Хромакей», «Самолет ТУ-154», «Улицы Берлина», «Соборная площадь Москвы» и «Палаты Князя Андрея», «Дальневосточный город», «Москва 1940-х», «Глухая деревня», «Уездный город», и оценили его масштаб и возможности.

«Важнейшая особенность кинопарка — это большое количество площадок для создания проектов на самые разные темы. Здесь можно производить съемки фантастических картин, используя натурный хромакей, и исторических, снимая на площадках “Соборная площадь”, “Улицы Берлина” и “Москва 1940-х”. Каждая декорация сделана с достоверностью и пристальным вниманием к деталям. Это масштабный проект, которому нет равных в Европе. Отношения России и Индии укрепляются и развиваются с каждым годом, поэтому я надеюсь, что наше партнерство принесет интересные совместные проекты», — рассказал режиссер Арун Чадха из Индии.

Члены международной делегации также посетили старейшую и крупнейшую компанию по производству фильмов — Киностудию Горького, которая отмечает в этом году 110-летие. К концу 2025-го ее площадь увеличится до 100 тысяч квадратных метров.

«Москва — это город, в котором можно и нужно снимать фильмы, для этого здесь есть всё. Мне очень понравились площадки московского кинокластера, на которых удалось побывать, подобных очень мало в других столицах мира, я бы даже сказал, единицы. В Москве создан уникальный проект. Об этом нужно снимать кино», — отметил уникальность московской инфраструктуры для съемок сербский режиссер-документалист Милан Янкович.

Его поддержал турецкий режиссер Мухаммет Беяздаг.

«Я впечатлен встречей с “Москино” и возможностями российской столицы для создания кинопроектов. Московский кинокластер позволяет профессионалам киноиндустрии со всего мира снимать фильмы любой сложности, реализовывать любые идеи. Киноплощадки города удивляют масштабом и уникальностью. Я хочу об этом рассказать кинематографистам Турции», — подчеркнул Беяздаг Мухаммет.

В начале мая объекты московского кинокластера также посетили режиссеры Оливер Стоун и Эмир Кустурица, который планирует снимать свои фильмы в кинопарке «Москино».

В российской столице для иностранных кинопроизводителей предусмотрены меры поддержки. С 1 апреля действует грант на производство международных фильмов в Москве. Претендовать на него могут съемочные команды, состоящие из столичных и иностранных кинокомпаний. Представители индустрии получат возможность возместить до 30 процентов затрат на кинопроизводство. Максимальный размер выплат по одному проекту составит 50 миллионов рублей. Новая мера поддержки расширит возможности московского кинокластера и сделает город еще более привлекательным для игроков международного рынка.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап создания: построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Соборная площадь Москвы», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие. В выходные и праздничные дни в кинопарке проводятся постановочные съемки, концерты, музыкальные и кинофестивали, спектакли, встречи с кинематографистами и профессиональные мастер-классы.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входит кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

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