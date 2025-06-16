У Театра на Таганке откроют памятник режиссеру Юрию Любимову

500 тысяч рублей на изготовление и установку скульптуры выделил Союз театральных деятелей. Монумент появится у входа на Новую сцену со стороны улицы Верхняя Радищевская. Открытие памятника основателю и бывшему худруку Театра на Таганке состоится осенью.

Инициативу установить монумент выдвинули руководители ведущих московских и петербургских театров. Идею поддержал мэр столицы Сергей Собянин. Правительство города уже одобрило эскизный проект скульптора Владимира Иванова, сообщает агентство новостей «Москва».

Театра на Таганке открылся спектаклем «Добрый человек из Сезуана» в апреле 1964 года. Тогда же Юрий Любимов стал его художественным руководителем. За время работы в театре режиссёр поставил свыше 50 спектаклей.