Синоптик объяснил, с чем связано предстоящее похолодание в Москве

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в эфире "Радио 1" объяснил, с чем связано предстоящее похолодание в Москве и Московской области. Причина, по его словам, кроется в смене воздушных масс. "Сегодня и завтра у нас гребень высокого давления и хорошая продолжительная 48-часовая пауза в дождях. Температура приободрится и станет до +23, +24 градусов. Но, к сожалению, в среду начнет холодать, и температура к пятнице-субботе опустится до +15, +17 градусов", - сказал Шувалов. Он добавил, что не стоит рассчитывать на температуру выше +20°C и на следующей неделе. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, "скучновато-осенняя" погода ожидается в Москве с четверга и до конца текущей недели. По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу - небольшой. При этом в субботу и воскресенье осадки прекратятся, однако повысится давление.