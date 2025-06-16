Фестиваль на воде «Две реки» пройдет в Москве 21 июня

Спортивно-развлекательный праздник «Две реки» пройдет в акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы 21 июня. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

«Фестиваль объединит крупнейшие соревнования по академической гребле с гонками восьмерок, двоек и одиночек, карнавальный SUP-заплыв по Яузе, открытые прогулки на стилизованных лодках «Викинг», на которых каждый желающий сможет покататься бесплатно. Также в программе зрелищные показательные выступления: трюки на гидрофлайбордах, заезды аквабайков и мотосерфов, скоростные болиды на воде. Также в программе – спортивная рыбалка и мастер-классы для всех желающих», – говорится в сообщении.

Кроме того, гостей ожидает концертная часть программы – выступления артистов Akmal', Вани Дмитриенко, Алсу и Artik&Asti (Севиль), а также представления от иммерсивных театров и живая музыка от симфонического оркестра. На площадке у ГЭС-2 пройдут танцевальные перформансы и открытые тренировки. Организаторы уточнили, что мероприятие продлится с 8:00 до 19:00, вход свободный.

Мероприятие организовано департаментом спорта Москвы.