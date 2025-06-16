Собянин открыл в общественном центре "Баку" новый МФЦ

Сергей Собянин открыл новый центр госуслуг "Мои документы" района Аэропорт, размещенный на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича.
По словам градоначальника, столичные власти не только строят новые центры, но и реконструируют, модернизируют и переносят в удобные локации уже действующие. Один из таких – МФЦ для района Аэропорт, который ранее размещался в другом месте.
Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства города, 50 районных МФЦ за последние 10 лет получили новые здания или были комплексно реконструированы. Например, в прошлом году обновили пять центров госуслуг районов Вешняки, Лианозово, Южное Тушино, Южнопортовый и Хамовники. Помимо этого, был открыт новый МФЦ района Нагорный. С начала этого года новый облик получили еще четыре центра, которые обслуживают районы Арбат, Аэропорт, Даниловский и Савеловский.