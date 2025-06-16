Собянин открыл в общественном центре "Баку" новый МФЦ

Сергей Собянин открыл новый центр госуслуг "Мои документы" района Аэропорт, размещенный на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича.

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По словам градоначальника, столичные власти не только строят новые центры, но и реконструируют, модернизируют и переносят в удобные локации уже действующие. Один из таких – МФЦ для района Аэропорт, который ранее размещался в другом месте.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства города, 50 районных МФЦ за последние 10 лет получили новые здания или были комплексно реконструированы. Например, в прошлом году обновили пять центров госуслуг районов Вешняки, Лианозово, Южное Тушино, Южнопортовый и Хамовники. Помимо этого, был открыт новый МФЦ района Нагорный. С начала этого года новый облик получили еще четыре центра, которые обслуживают районы Арбат, Аэропорт, Даниловский и Савеловский.