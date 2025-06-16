Около 400 детей исполнили гимн России у стен Музея Победы

В преддверии Дня России Музей Победы провел флешмоб, в рамках которого 400 детей из городского клуба «Лето Побед» в футболках цветов российского триколора выстроились в масштабную звезду в честь Года защитника Отечества и хором исполнили гимн России. Об этом сообщили в Музее Победы.

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Мероприятие состоялось 11 июня у стен музея на Поклонной горе в Москве.

«День России — важный праздник для нашей страны. Традиционно юные граждане — участники Детского клуба Музея Победы — представили творческое поздравление в одном из знаковых исторических мест столицы России», — рассказала директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.

Детский городской клуб «Лето Побед» также организовал онлайн-флешмоб ко Дню России. К нему присоединились более 4 тысяч участников из 76 регионов, в том числе из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Ребята поздравили страну с государственным праздником и записали видео с исполнением припева гимна Российской Федерации. Итоговый видеоролик с самыми яркими работами представлен на сайте Музея Победы.