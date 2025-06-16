Более 37 тыс. гостей посетили Музей Победы в праздничные выходные

Мероприятия в Музее Победы и его филиалах 12–15 июня посетили свыше 37 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Жители и гости Москвы с бесплатной экскурсией могли посетить новую масштабную экспозицию «Путь к Победе». В Музее Победы также работали около 10 выставок. К празднику в музее открылась двухдневная передвижная выставка графических работ «Уголь Донбасса» художника Сергея Марченко, в рамках которой сам автор провел мастер-класс по рисованию углем. Посетители также увидели временные экспозиции, посвященные советскому писателю Михаилу Шолохову, полководцу Александру Невскому, художественную выставку «Вернисаж Победы» и другие», – говорится в сообщении.

Кроме того, в музее на Поклонной горе состоялся концерт с участием музыкальных и хореографических коллективов, а в Зале полководцев исполнили тувинский и аварский танцы. Также в этот день показали масштабную концертную программу музыкально-просветительского проекта «Сильные духом!», в котором приняли участие более 600 юных музыкантов, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Также для школьников подготовили квиз о культуре и традициях народов России. Помимо этого, посетителям предложили озвучить фронтовые письма в рамках акции в акции «Голоса Победы: читаем вместе с Музеем Победы».

Мастер-классы по оказанию первой помощи прошли в День медицинского работника, 15 июня, также была представлена выставка реликвий военного врача.

Фестиваль духовно-патриотической песни состоялся в музее Г.О.Р.А., филиале Музея Победы, а на Ржевском мемориале Советскому солдату школьники провели акцию «Россия – это мы» и вручили гостям флажки с российской символикой.