Собянин рассказал о разработках компаний-резидентов в ОЭЗ «Технополис Москва»

В выходные мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о прорывных разработках компаний-резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», сообщил о создании новой пересадки между МЦК и метро на станции «Ботанический сад» и выделенных полос для городского транспорта.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» создаются уникальные разработки. Так, мэр рассказал, что компания «ХайТэк» создала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений.

— Высокоплотные вычисления — это обработка большого массива информации на минимальном занимаемом физическом пространстве дата-центра, — пояснил Сергей Собянин. — Пиковая производительность разработки — 960 триллионов операций в секунду.

Устройство поддерживает одновременный запуск больше 100 нейронных сетей.

— ИИ-ускоритель поможет развивать отечественные технологии в области видеоаналитики, медицины и промышленной безопасности, — заявил Сергей Собянин.

Сразу семь новых разработок лазерного оборудования для обработки толстых листовых материалов, резки труб и профилей вывела на рынок в прошлом году компания-резидент «Лассард». Эта продукция востребована во многих отраслях, в том числе в микроэлектронике, медицине и самолетостроении.

— Также на площадке «Печатники» резидент «Технорэд» открыл центр по производству промышленных роботов. Робототехнические комплексы можно применять в самых разных сферах — от автомобилестроения до торговли. У предприятия больше 10 патентов на изобретения, — добавил Сергей Собянин.

Также мэр сообщил, что в Москве уже 500 километров выделенных полос для городского транспорта. Юбилейный участок появится на Северо-Западной хорде — на пересечении улиц Большая Академическая и Прянишникова. Здесь будут курсировать семь маршрутов, включая магистральный экспресс е24.

А для удобства пассажиров МЦК и метро на станции «Ботанический сад» создадут новую пересадку. Там построят второй вестибюль МЦК.

— С платформ появится спуск в подземный терминал, который будет интегрирован с метро. На платформе установим лифты. Пересадка станет в четыре раза короче, — уточнил Сергей Собянин.

КСТАТИ

Москва продолжает работы по восстановлению и обновлению социальной инфраструктуры в городах-побратимах Донецке и Луганске. Как сообщил Сергей Собянин, с 2022 года столичные специалисты восстанавливают там жилье, больницы, инженерные сети, обустраивают пространства для отдыха. Так, в Луганске в этом году приведут в порядок гимназию и музыкальную школу, детскую больницу, поликлинику. В Донецке восстановят школы, благоустроят парк и сквер.