Гостей фестиваля "Сады и цветы" ждут вишни, березовый серпантин и лес на площади

Гости столицы и москвичи смогут увидеть вишневый сад, кипарисы, березовый серпантин, лес на площади, и многие другие площадки фестиваля "Сады и цветы". Подробнее о разнообразных зеленых территориях рассказали сами ландшафтные дизайнеры, создававшие сады в центре столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

© m24.ru

Например, вишневый сад находится у Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, отсылая к одноименной пьесе и одновременно показывая московский вариант японской традиции любования цветущей сакурой. Увидеть кипарисы, создающие иллюзию южного курорта, можно у памятника писателю Александру Пушкину, что также напоминает о южных путешествиях поэта.

Березовый серпантин

У Центрального универсального магазина (ЦУМ) появилась фестивальная площадка с березовым садом. Растения подбирали исходя из светлых тонов, чтобы подчеркнуть легкость и воздушность, передав это чувство через деревья и цветы, рассказала ландшафтный куратор фестиваля Ольга Грибова, которая занималась именно этим садом.

"Ставили растения в кашпо под углом, чтобы придать объем площадке, чтобы появились холмы. И вот ты проходишь между этих дорожек – и ощущение, что идешь не по площади, а по какому-то лесному массиву", – рассказала Грибова.

Это было необходимо, так как изначально площадь была абсолютно плоской. Главный акцент в саду сделан на березовой роще, которая перекликается с белыми гортензиями. Пик цветения наступит в конце июня и начале июля, когда сад покажет себя именно так, как его задумали дизайнеры.

Лес на Лубянке

Лесной массив ожидает горожан на Лубянке, в отличии от воздушной площадки у ЦУМа. Особенностью этого места станет тема воды, которая будет обыграна при помощи плитки, что напоминает водную поверхность.

Здесь же будут стилизованные яхты, размещенные среди деревьев. В текущем году на Лубянке установят около 300 деревьев, а акцент будет сделан на сосну обыкновенную.

"Это наше российское дерево. И переходим на смешанный лес, где есть клены и рябины", – отметила Грибова.

В прошлом году здесь было всего 50 деревьев, но организаторы поняли, что нужно делать ландшафт, опираясь на посадки деревьев. Подобные проекты, по словам дизайнера, меняют городскую среду.

"Сейчас мы стоим на Лубянской площади, солнце печет, кругом машины, шум… А когда здесь вырастет лес, я уверена, народу будет в разы больше", – добавила Грибова.

Цветочная опера в жанре гротеска

Еще один куратор фестиваля Елена Горская считает, что фестивальные сады должны передавать гротеск, непрерывно расти и удивлять. В саду у Большого театра решили обыграть музыкальную тему, так как существующие фонтаны и клумбы уже образуют как бы амфитеатр.

"Нам хотелось создать ощущение, будто растения – это огромный оркестр, а их цветение – прекрасная симфония", – объяснила Горская.

Специалисты подбирали растения как ноты, поэтому музыкальным аккордом можно считать цветение сирени и яблонь, а цветущие все лето розы являются мелодией, что поддерживает общее настроение. При этом шалфей, злаки и котовник являются как бы струнными инструментами в оркестре, создавая мягкий фон.

"Эмоции от цветения действительно можно сравнить с восприятием музыки. Когда мы распределяем растения так, чтобы они зацветали в разное время – сначала бело-розовая гамма, потом – оранжевые и синие акценты, сад начинает звучать по-новому каждый день", – уверена дизайнер.

При этом сад не должен был конкурировать с Большим театром, а наоборот – был обязан подчеркивать величие этой доминанты. Для этого сюда были привезены взрослые грабы, такие деревья редко встречаются в столице. Также в саду появились розы и лавровишни, что лишь подчеркивает особый статус места.

Непредсказуемая весна стала неприятным сюрпризом для специалистов. Так как растения были достаточно капризными "солистами", то команде фестиваля пришлось ухаживать за ними. В частности, индийская сирень и жасмин азиатский оказались очень теплолюбивы.

Сказочный лес у РГБ

Сказочный лес с ливанскими кедрами, кленами дланевидными, падубом Максимовича, горными соснами и рододендронам "вырос" у здания Российской государственной библиотеки (РГБ). Особо специалистам пришлось повозиться с глицинией китайской. Во время монтажа южного растения в столице пошел снег.

"Мы очень переживали, что нежные молодые листочки обмерзнут, но они выдержали", – указала куратор этого сада Наталия Шушлебина.

8 таких деревьев установили на специальных постаментах, а взамен оно неожиданно дало повторное цветение.

Зимние сады

После фестиваля деревья и многолетние растения посадят в парках и скверах города. Но часть из них впервые "выйдут" за рамки летнего сезона и станут частью зимнего фестиваля, украсив Москву к Новому году.

"Зимние сады с березами, елками и терном, пихты с новогодними шарами – все это создает праздничное настроение", – заметила Горская, которая допустила, что березы также могут стать частью праздника.

Сады и жизнь

Грибова вспомнила, что во время монтажа одного из садов на площадке начали петь птицы и полетели шмели. Для дизайнера эта картина была необыкновенной.

"На таком маленьком кусочке площадки с появлением деревьев и цветов зарождается жизнь", – обратила внимание она.

Тогда и сейчас

Идея цветочных фестивалей не нова. Ранее в Европе проводились специальные ярмарки, обычно приуроченные к церковным праздникам, а в Османской империи отмечали цветение тюльпанов. Позднее купцы из Голландии превратили этот цветок в предмет торговли по всему миру и сделали тюльпан своей визиткой карточкой.

В столице ранее проводили фестиваль "Цветочный джем", но затем город перешел к фестивалю "Сады и цветы", расширив границы и масштабы, а также многообразие форматов.

Московский цветочный фестиваль предлагает жителям не просто отдохнуть, почитать книгу и воду или сделать фото возле цветочных инсталляций. Он позволяет созерцать, причем свободно и бесплатно. Главное правило лишь одно – нельзя срывать и портить цветы.

В отличии от временных выставок сады в столице живут все лето, меняясь вместе с природой. В частности, специалисты поливают деревья и цветы под корень, стараясь не вредить лепесткам и листьям. В случае холодов растения удобряют и укрывают.

Ландшафтный фестиваль "Сады и цветы" проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Флагманские площадки цветочного фестиваля находятся на площади Революции, Манежной площади и рядом с торговым центром "Охотный Ряд".

Всего в течение фестиваля в городе появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления будет использовано свыше 500 тысяч растений. Все площадки фестиваля будут открыты для свободного посещения.