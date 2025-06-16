Участники конкурса "Таланты" представят жюри авторские проекты

Участники Всероссийского открытого конкурса по формированию кадрового резерва в столичных театрах "Таланты" представят жюри авторские проекты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в финал по итогам прохождения образовательного и практического этапов вышли 39 человек. Они работали в направлениях "Главный режиссер" и "Заместитель директора". Участники первого готовили концепции театральных постановок, а участники второго разрабатывали бизнес-план по развитию культурных учреждений.

Защита работ перед членами экспертного совета пройдет 30 июня, по итогам которой будут объявлены победители. В состав жюри вошли деятели культуры и искусства, театральные мастера и руководители профильных управлений департамента культуры Москвы.

Образовательно-проектный этап конкурса завершился 13 июня. На протяжении двух месяцев финалисты, отобранные из 400 претендентов от 46 российских регионов, проходили обучение в Российском институте театрального искусства – ГИТИСе и стажировку на 20 ведущих театральных площадках столицы.

Например, участник направления "Главный режиссер" Дмитрий Отяковский стажировался в музыкальном театре "Геликон-опера". Он предложил идею ночной театрализованной экскурсии-променада по залам учреждения с использованием цифровых технологий.

Участница направления "Заместитель директора" Алсу Фатыхова прошла стажировку в театре "Новая опера" и разработала бизнес-план, который был ориентирован на усиление внебюджетной устойчивости и развитие просветительской миссии учреждения.

Наставниками для стажеров выступили режиссеры и руководители культурных учреждений. По словам худрука Театра на Трубной Дмитрия Астрахана, конкурсанты быстро включались в работу и с интересом учились. Он выразил надежду, что участие в программе принесет им пользу.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве работают уникальные театральные студии. С его слов, город поддерживает творческие проекты, которые становятся важным инструментом для самовыражения и социальной адаптации горожан. В частности, для москвичей доступны социальный подростковый театр, студии для приемных и многодетных семей, а также инклюзивные мюзиклы.