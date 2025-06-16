Кинопарк "Москино" поможет молодым кинематографистам освоить съемочные площадки

В кинопарке "Москино" – флагмане московского кинокластера – с января 2025 года регулярно проводятся дни студенческих съемок. В них уже приняли участие 70 начинающих кинематографистов, которые сняли 10 творческих работ, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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В рамках программы для студентов кинопарк предоставляет доступ к натурным площадкам, среди которых "Соборная площадь Москвы", "Палаты князя Андрея", "Москва 1940-х годов" и другие.

С начала прошлого года в различных программах кинокластера приняли участие более 2 тысяч молодых специалистов – студенты профильных вузов и колледжей, начинающие режиссеры, подростки и дети, рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Начинающие кинематографисты могут освоить съемочные площадки, используя объекты кинопарка "Москино" для создания собственных проектов. Для этого необходимо подать заявку, кратко описать свою концепцию и выбрать пространство. После этого позвонит менеджер, который ответит на вопросы, а затем встретит на территории.

В кинопарке ведущие специалисты сферы проводят лекции и мастер-классы. Например, перед молодыми специалистами уже выступили главный продюсер кинокомпании "Амедиа Продакшн" Наталия Клибанова, декан продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР) Ирина Глебова, продюсер Сергей Маевский. Всего с начала года в кинопарке прошло свыше 300 лекций и мастер-классов, 40 творческих мастеров, в которых поучаствовали порядка 500 молодых людей.

Кинотеатры сети "Москино" также способствуют развитию отечественного кинематографа, уделяя внимание начинающим режиссерам. Для некоторых специалистов кинотеатры сети становятся одними из первых мест, где проекты выходят на большой экран. Всего в 2024 году там показали свыше 25 фильмов молодых режиссеров.

Кинозавод "Москино" является еще одной площадкой, предоставляющей возможности для самореализации. Там находится склад костюма и реквизита "Жар-птица", который с 2013 года обеспечивает исторически достоверными и стилистически точными предметами более 90% российских проектов.

С мая прошлого года киносклад служит уникальной творческой лабораторией для студентов московских вузов и колледжей. В этом месте будущие дизайнеры, реставраторы, бутафоры, фотографы и другие специалисты получают опыт, недоступный на обычных производствах. За это время практику прошли свыше 700 человек.

Ранее в "Москино" проходила съемка некоторых эпизодов военной драмы "Операция "Карпаты" 2", которая уже вышла на экраны. Для этого были задействованы натурные площадки "Центр Москвы", "Глухая деревня" и "Холмы". Используемые декорации были расположены недалеко друг от друга, что позволило быстрее перемещаться и уделять больше времени реализации проекта.